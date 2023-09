Tânia Ribas de Oliveira usou as redes sociais para partilhar uma fotografia na qual se pode ver o marido, João, e o filho mais velho, Tomás, sentados na praia à beira mar.

Na legenda da fotografia, a apresentadora da RTP destaca a cumplicidade entre pai e filho.

"Nem queria ser mosca para adivinhar as conversas, porque me basta apreciar esta cumplicidade tão bonita entre pai e filhos. No caso desta fotografia, entre o João e o Tomás. Mas exactamente igual com o Pedro. Não, não queria ser mosca para saber. Acho lindo poder ver e constatar que os nossos filhos têm muita sorte e que nós fazemos por isso todos os dias da nossa vida", escreveu a apresentadora.

