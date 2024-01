Mais do que colegas de trabalho, são amigas. Tânia Ribas de Oliveira partilhou esta terça-feira, dia 9 de janeiro, nas redes sociais, um vídeo no qual mostra a sua reação a uma surpresa que lhe foi feita pela equipa do 'A Nossa Tarde'.

A apresentadora começou por explicar que, há uns dias, disse à sua equipa do programa vespertino da RTP que chegou a gastar "todo o dinheiro que tinha no fim de um concerto de Pearl Jam só para uma t-shirt" desta banda. "Foi em 1996. Foi há 27 anos", acrescentou.

De seguida, Tânia publicou um vídeo onde surge a abrir um saco que, no seu interior, tem uma camisola com uma fotografia da banda norte-americana de rock. "Hoje ofereceram-me uma t-shirt de Pearl Jam para levar ao concerto de 13 de julho", completou Tânia que, por fim, se mostrou com a prenda já vestida.

Veja as partilhas em causa na galeria.

