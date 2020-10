O programa 'Nossa Tarde' regressou à grelha da RTP, sob a condução de Tânia Ribas de Oliveira, e a apresentadora não podia estar mais feliz com as novidades, nomeadamente com o facto de voltar a trabalhar com o repórter e amigo de longa data Hélder Reis.

"Conhecemo-nos em 2005 na 'Praça da Alegria' e ficámos amigos no primeiro instante. Nunca os 300 km que nos separam fisicamente fizeram esmorecer a nossa cumplicidade, nunca! Ficamos meses e meses sem nos vermos e, ao primeiro olhar, chega o reconhecimento imediato de quem se quer bem. Profissionalmente, o Hélder é um dos maiores profissionais de televisão do nosso país. Sempre o disse, sempre lho disse. Não faz nada ao acaso, prepara uma reportagem ou uma entrevista ao detalhe, põe em cada palavra a sua verdade, sabe deixar respirar os silêncios. A PARTIR DE AMANHÃ, FARÁ PARTE DA EQUIPA DA NOSSA TARDE e eu não poderia estar mais feliz", escreveu numa publicação na rede social Instagra, realizada esta quinta-feira, 8 de outubro.

Quanto à colaboração do repórter, a apresentadora esclarece que "vai ter um espaço semanal de reportagem, à sexta-feira, onde nos vai dar a conhecer uma série de pessoas de trabalho, determinadas, com garra: vidas que vale a pena conhecer".

"Amanhã, a 'Nossa Tarde' ganha mais um coração. Bom, puro e sereno. Que sorte, a nossa! Bem-vindo, meu Hélder", rematou.

Leia Também: Tânia Ribas de Oliveira sobre João Baião: "Não há ninguém como tu"