"Não é (só) o que se diz. É como se diz. A verdade com que se diz, a sabedoria e a experiência de vida com que se sustentam as palavras. Manuel Cavaco, tantos ensinamentos em tão pouco tempo. Toda a minha vénia. Obrigada. Obrigada. Um milhão de vezes obrigada". Foram estas as palavras que Tânia Ribas de Oliveira escreveu nas redes sociais depois de ter estado com o ator no programa 'A Nossa Tarde', da RTP1.

Uma publicação onde partilha um excerto da entrevista ao ator, que deixou a apresentadora muito emocionada.

"Todos os dias a vida é maravilhosa. Tens a obrigação de inventar o teu dia. Peço muitas desculpas, eu sou um ermita, não gosto, nunca gostei de [folclore]. Sou o que sou, como sou, e pago a fatura de querer a vida como eu quero. Sou como sou, não sou estrelo, não sou divo, não sou nada dessas coisas, não sou da mundanidade, não quero, não pertenço à mundanidade", disse o ator.

"A minha vida é estar aqui consigo, foi um dia muito especial para mim. Porque eu gosto muito de si, porque você é uma grande profissional e é por isso que estou aqui, porque você é uma grande profissional. A sério, Tânia, eu não venho a estas coisas. Não quero. Eu tenho é para fazer, não é para dizer. Eu não tenho nada para dizer. Eu quero é fazer coisas. E já é pouco tempo que eu tenho. Não sei se vou fazer muito mais coisas", acrescentou.

"O melhor que há é a gente ser como é. Sem medos! Porque à vezes as pessoas têm muito medo. Aí parece mal. Não, não parece nada mal se nós tivermos os pés bem assentes na terra. Não ando à procura de nada. Sou e quero ser", destacou ainda Manuel Cavaco.

Veja a partilha de Tânia Ribas de Oliveira na íntegra:

