Tânia Ribas de Oliveira revelou-se orgulhosa com o resultado da renovação do quarto do filho mais novo, Pedro, de oito anos.

A apresentadora do programa 'A Nossa Tarde', da RTP1, mostrou como ficou o espaço através das stories da sua página de Instagram.

"A remodelação do quarto do Pedro ficou incrível", lê-se na imagem partilhada que poderá ver de seguida.

Importa recordar que a comunicadora é mãe de Pedro e ainda de Tomás, de 10 anos, frutos do seu casamento com João Cardoso.



© Instagram - Tânia Ribas de Oliveira

Leia Também: Ana Arrebentinha deixa mensagem de gratidão à "madrinha" Tânia Ribas