Ana Arrebentinha esteve no programa 'A Nossa Tarde', desta quinta-feira, 30 de novembro, para ensinar uma receita alentejana a Tânia Ribas de Oliveira e, claro, ao público.

Já depois do formato, a comediante - que se tornou conhecida por contar anedotas - deixou na sua página de Instagram uma mensagem de gratidão dedicada à apresentadora, que lhe deu a oportunidade de no início da sua carreira mostrar o seu talento.

"Nada nada ninguém é por acaso nesta vida. A Tânia Ribas tem sido mais do que aquilo que imaginei na minha vida. Nunca me fechou a porta, nem o abraço. Fala-me com o coração e sempre em sorriso. Quando estamos juntas a loucura faz com que o tempo passe rápido. Sou-lhe muito grata. A minha madrinha", escreveu nas stories.

Não ficando indiferente, a apresentadora da RTP escreveu: "A minha menina".



© Instagram - Tânia Ribas de Oliveira

