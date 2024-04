Tânia Ribas de Oliveira partilhou uma fotografia da sua infância, na qual aparece a caminhar e revelou que esta é uma foto que se tornou especial para si pelo que significava para o seu avô.

"O meu avô tinha esta fotografia numa moldura na sala, que se mantém em casa do meu tio. Foi na pista do aeroporto a caminho de um avião para o Brasil, numas férias com os meus pais e com o meu irmão. Uma vez perguntei-lhe o que via de tão especial nesta imagem", começou por e escrever na legenda da imagem.

"'Vejo uma menina decidida que sabe para onde vai'. Passei a amar esta foto desde esse dia. Tenho uma cópia na parede do meu camarim na RTP. Para nunca me esquecer do essencial. Tinha cinco anos. E lá vou eu, de peito aberto. Vida dentro", concluiu a apresentadora.

