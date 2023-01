Numa nova publicação que fez na sua página de Instagram, Tânia Ribas de Oliveira voltou a destacar a história do pequeno Tiago, de quatro anos, que sofre de Anomalia de Ebstein - "uma doença cardíaca rara na qual a válvula tricúspide está deslocada, fazendo com que o coração funcione com menor eficiência, o que pode em alguns casos causar paragem cardíaca".

A apresentadora da RTP esteve à conversa com o pai da criança, André, e conseguiu juntar desde então mais 20 mil euros para esta causa solidária. No entanto, o valor ainda não é suficiente para que Tiago consiga ser operado ao coração nos EUA.

"Todos juntos podemos fazer a diferença! Aqui: @salvarocoracaodotiago. Obrigada", escreveu Tânia Ribas, pedindo ajuda aos seguidores em nome do menino.

Veja na publicação abaixo uma das mensagens que foram deixadas na página de Instagram de apoio ao pequeno Tiago, onde se destaca a sua história:

