Tânia Ribas de Oliveira esteve a trabalhar no festival 'Bom para a Madeira', no Funchal, e não perdeu a oportunidade para se encontrar com a mãe de Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro.

A apresentadora da RTP fez questão de fotografar esse momento e partilhou depois a imagem na sua página de Instagram.

"Como diz a expressão popular bem portuguesa: vir à Madeira e não ver a Dona Dolores, era o mesmo que ir a Roma e não ver o Papa", escreveu Tânia Ribas de Oliveira na legenda da foto.

Leia Também: Dolores Aveiro termina férias. "O que é bom acaba depressa"