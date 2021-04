Tânia Ribas de Oliveira não conseguir conter as lágrimas e mostrou-se muito emocionada quando na tarde desta sexta-feira assistiu em direto, no programa 'A Nossa Tarde', a uma reportagem que mostrava o gesto notável que apresentadora teve nessa mesma manhã.

Tânia resolveu traduzir para braile, em conjunto com a Associação Promotora do Ensino dos Cegos, o seu último livro para crianças: 'Manel, o Menino que Gostava de Comboios' e oferecer a obra a todas as escolas do país onde estudam crianças cegas.

A iniciativa começou esta sexta-feira, Dia Mundial do Livro, com Tânia a marcar presença na biblioteca da escola do Bairro do Armador, nas Olaias, onde estudam cinco crianças cegas.

"Desculpem, mas fiquei um bocadinho emocionada de ver esta reportagem. Obrigada pela oportunidade que me deram de poder proporcionar a todas as crianças uma coisa tão simples como ler um livro", declarou Tânia, lavada em lágrimas, depois de ver as imagens do momento em que fez esta oferta tão especial.

