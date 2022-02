Esta quarta-feira, dois dias depois do Dia dos Namorados, Tânia Ribas de Oliveira tem um novo motivo para celebrar o amor. Completam-se hoje 17 anos desde que começou a namorar com o marido, João Cardoso.

A data foi assinalada nas redes sociais da apresentadora da RTP com uma montagem com fotos do casal. "17 anos de namoro! 17 anos! Que venha a vida toda que, por mais longa que seja, será sempre curta meu amor", escreveu na legenda.

O casal, recorde-se, completou em julho do ano passado 12 anos de casamento. Da união nasceram dois meninos, Tomás e Pedro.

