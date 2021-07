Depois de Simone Biles ter abandonado os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 devido a questões relacionadas com a sua "saúde mental", Tânia Ribas de Oliveira recorreu ao Instagram para deixar uma mensagem de apoio.

"Simone Biles: uma das melhores ginastas de sempre, tetracampeã olímpica de ginástica artística no Rio de Janeiro em 2016. Foi 19 vezes campeã do mundo e ainda deu o seu nome a exercícios criados por si. Cresceu num orfanato, passou fome e descobriu a ginástica numa visita de estudo. Fez história em palmarés e faz história através da coragem que lhe enche o peito e nos enche a nós de realidade", começou por escrever a apresentadora da RTP1, defendendo os atletas olímpicos na mesma publicação.

"Olhamos para os atletas olímpicos como exemplos que levam a bandeira de uma nação às costas, e ninguém pensa no que passaram e passam para ali estar. E, em conversas de café, desdenhamos a falta de medalhas e aplaudimos os bons resultados como se fizessem parte de uma missão. Não fazem. Falhamos na vida tantas ou mais vezes do que acertamos. E, para quem não tem o foco em cima, ultrapassa melhor ou pior os fracassos e tenta seguir em frente", destacou.

"A Simone Biles é a melhor do mundo naquilo que faz. E desistiu. E devemos aplaudi-la mais agora do que pela medalha que seguramente ganharia. Aplaudamos todos, nas vitórias e essencialmente nas derrotas. Os melhores do mundo são os que dão o peito às balas quando acreditam. Mesmo quando acreditam que o melhor é saber parar, contra tudo e contra todos. Desistir não é para cobardes. É para quem se ergue na queda. Sempre. E a Simone não elevou a bandeira dos EUA, elevou a bandeira da importância da saúde mental. E não há medalha de ouro mais importante do que esta", completou.

