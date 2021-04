Serena Williams voltou a enternecer os seguidores com mais um registo fotográfico em que aparece na companhia da filha, Alexis Olympia, de três anos.

Trata-se de uma foto em que mãe e filha aparecem com fatos de banho cor de rosa. As peças descavam-se pelas mensagens: No de Alexis lê-se "reguila" e no de Serena "a suspeita".

"A suspeita e a reguila são uma dupla imparável", escreveu a tenista na legenda da publicação. Ora veja.

