Sydney Sweeney não passa indiferente onde quer que vá, mas na sua última presença pública deu que falar ainda mais que o normal.

A atriz norte-americana participou no Variety Power Of Young Hollywood com um decotado vestido de couro preto, mas surpreendeu ao fazer-se acompanhar do primo, Kaidyn Bryant, que já na noite anterior havia levado a ver um concerto da Taylor Swift.

Como é habitual, Sydney Sweeney foi muito elogiada pela elegância demonstrada e pela beleza inegável.

Veja na galeria as fotografias da presença de Sydney Sweeney neste evento.

