Os objetivos de vida vão-se alterando com o passar do tempo e foi isso que aconteceu com Sydney Sweeney. A jovem atriz, de 25 anos, revelou numa entrevista um dos seus desejos antigos, que continua por cumprir.

"Eu sempre quis ser uma mãe jovem", fez notar Sydney numa entrevista à Variety, acrescentando que sempre pensou que, por esta altura, "já teria um filho".

"Eu amo representar, amo a indústria, amo produzir, amo tudo isso. Mas qual é o objetivo se não estou a conseguir partilhar isso com uma família", acrescentou de seguida a artista.

Por fim, deixou uma garantia: "Vai chegar a hora e vou ter quatro filhos. Eles irão comigo para todo o lado e vão ser os meus melhores amigos".

