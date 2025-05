Sydney Sweeney desfrutou de bons momentos com amigos (e também muito conhecidos) em Sin City depois de ter-se separado de Jonathan Davino.

No sábado, dia 3 de maio, a atriz, de 27 anos, posou ao lado de Patrick Schwarzenegger e Machine Gun Kelly, também conhecido com MGK, na inauguração do Palm Tree Beach Club, em Las Vegas.

Sydney Sweeney publicou nas stories da sua página de Instagram uma fotografia em que aparece junto de ambos.

© Sydney Sweeney/Instagram