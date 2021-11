Susana Vieira está de volta aos treinos como fez questão de comunicar aos fãs através da sua página de Instagram.

Num vídeo que publicou na rede social esta quarta-feira, a atriz brasileira começa por dizer: "Oi amigos, que maravilha! Primeiro dia de ginásio. Vou voltar, estou a ir de máscara, na minha casa uso máscara porque tenho muitas pessoas aqui dentro".

"Quero dividir com vocês esta alegria de poder voltar a fazer exercício para ver se volto a ficar com o corpo um pouquinho parecida com o que tinha em 2019. Acho difícil, mas como a cara mudou pouco, talvez o corpo mude bem rapidinho", acrescentou de seguida.

