"Voltei", foi desta forma que Susana Vieira anunciou ter regressado a casa depois de 10 dias internada devido a sequelas causadas pela Covid-19.

"Estou muito feliz por estar em casa com os meus cachorrinhos! Graças a Deus! Aproveito para agradecer todo amor e carinho que recebi nesse tempo", realçou a atriz, que completa 80 anos no dia 23 de agosto, através de um vídeo onde aparece sorridente e bem disposta.

Depois de estender o seu agradecimento aos médicos e enfermeiras que a ajudaram durante o processo, Susana notou: "Daqui para frente, é recuperação aos pouquinhos".

Susana Vieira precisou de ser internada por ter um quadro clínico que inspira mais cuidados desde que em 2015 foi diagnosticada com leucemia linfocítica crónica. Ao contrair a Covid-19, a atriz ficou com sequelas no pulmão.

"A Covid deixou sequelas no pulmão e precisei de fazer um ciclo de medicação venosa, por isso estou internada", explicou na altura.

