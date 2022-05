Susana Vieira deu uma entrevista a Júlia Pinheiro. Na sua conta de Instagram, a apresentadora partilhou um excerto da conversa que poderá ser vista amanhã no seu programa da tarde na SIC.

"Nunca tive medo, eu não sou medrosa mesmo", começou por dizer.

Questionada se não sentiu medo mesmo quando foi diagnosticada com leucemia, a atriz brasileira garantiu: "Não. Só perguntei assim: vou morrer quando? E eu vou ficar careca?".

Posteriormente, acrescenta: "Nunca quis deixar de trabalhar, nunca quis me aposentar. O brasileiro tem uma mania de querer se aposentar com 60 anos. Eu hoje estou com 79 anos, então o que teria feito, ficado em casa? Adoro fazer televisão, sinceramente".

Veja o momento:

