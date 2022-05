Susana Vieira tem recebido boas surpresas desde que chegou a Portugal para apresentar a digressão da peça de teatro 'Uma Shirley Qualquer'.

Depois de conhecer Elma Aveiro, irmã de Cristiano Ronaldo, a famosa atriz brasileira recebeu a visita do diretor da Globo Portugal - Ricardo Pereira.

"Que honra! Olha quem veio me prestigiar aqui em Sintra… Ricardo Pereira, diretor da Globo Portugal", anunciou Susana ao mostrar no Instagram uma fotografia onde posa junto do amigo.

A atriz encontra-se em Sintra para esta sexta-feira subir ao palco do Centro Cultural Olga Cadaval.

