No que diz respeito a iniciativas solidárias, o príncipe Harry está sempre disposto a colaborar - mesmo que implique sair da sua zona de conforto. Ainda este mês os fãs vão poder surpreender-se com uma inesperada aparição num espetáculo de comédia.

O neto da rainha Isabel II vai participar no 'Stand Up For Heroes', um espetáculo solidário da Fundação Bob Woodruff, que este ano acontece online, na próxima quarta-feira, 18 de novembro.

Harry será o convidado especial, juntamente com Bruce Springsteen, Sheryl Crow e Brad Paisley. Já a apresentação fica a cabo de Jon Stewart, antigo anfitrião do 'The Daily Show'.

