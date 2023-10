O 'Got Talent Portugal' irá voltar à televisão portuguesa muito em breve mas a nova temporada contará com grandes novidades, principalmente no que diz respeito ao painel de jurados.

Cuca Roseta, Sofia Escobar e Pedro Tochas deixam agora as cadeiras que ocuparam durante as últimas temporadas e ofereceram estes lugares a Filomena Cautela, Inês Aires Pereira e Rui Massena. Manuel Moura dos Santos é, desta forma, o único jurado que volta a participar no formato.

"No palco do 'Got Talent Portugal' todos vão querer brilhar, na companhia da apresentadora e anfitriã Sílvia Alberto", pode ler-se ainda no comunicado enviado pela RTP às redações.

