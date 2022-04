Carolina Loureiro esteve no programa 'Casa Feliz' desta quarta-feira, dia 27, para revelar uma novidade profissional na SIC. A atriz, que foi protagonista da novela 'Nazaré', anunciou que a sua personagem vai voltar ao pequeno ecrã num formato inovador, a novela 'Lua de Mel'.

"A Nazaré está de volta, já estou a gravar. É isso que vim revelar", começou por dizer.

E explicou: "Isto vai ser um bocadinho diferente. Vai ser uma superprodução da SIC com várias personagens que marcaram a história do canal. As histórias vão-se cruzar, vai ser algo inédito".

Questionada sobre quando vai ser a estreia de 'Lua de Mel', a atriz revelou apenas que está para "breve".

