Vitor Kley falou sobre a relação com Carolina Loureiro no podcast brasileiro TPM, tem-se referido inclusive ao fim do namoro com a atriz portuguesa.

Ao recordar a relação de cerca de dois anos, o artista brasileiro explicou que se dividiam entre Portugal e Brasil.

"Tínhamos que preparar o ano", começou por lembrar. "Ela começou a ter uma conexão com o país aqui. Quando eu ia lá trabalhar, ia bem antes e voltava bem depois", contou.

"Tinha momentos em que sempre que eu ia [para Portugal], depois ela vinha [para o Brasil]. Depois eu ia de novo, ela vinha. Tive que fazer essa troca, mas normalmente no final do ano ela passava muito tempo aqui. Ela gostava muito de praia então tentava passar o verão aqui. Lá é ao contrário", acrescentou.

"Era muito difícil. [...] Os nossos momentos começaram a não bater", explicou.

