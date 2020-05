Esta segunda-feira, dia 4, como já é habitual, Marco Costa esteve no programa 'A Tarde é Sua' a ensinar a fazer mais uma das suas receitas. Foi precisamente neste contexto que o pasteleiro - que se tornou conhecido após participar no reality show 'Casa dos Segredos' - partilhou com Fátima Lopes como atingiu o sucesso internacional.

"Quando eu saí da casa [reality show], disse que o prémio que recebesse era para levar a minha mãe de férias. E assim foi. Recebi o prémio e fui de férias com a minha mãe para Cabo Verde. Quando lá cheguei toda a gente nos conhecia, porque lá tinham televisão portuguesa. Convidaram-me para ir fazer sobremesas à cozinha deles [do hotel]", relata.

"Estive o dia todo a ensinar a fazer arroz doce e torta de laranja. Foi incrível. Agora fazem sempre as minhas receitas nesse hotel", notou.

Ouça a história.

Leia Também: Bolo na caneca! As receitas de Marco Costa que estão a fazer sucesso