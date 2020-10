Passaram 10 meses desde que Stevie Wonder se submeteu a um transplante de rim e o cantor, agora com 70 anos, não podia estar mais satisfeito com as melhoras que sentiu na sua vida desde então.

"Fui abençoado com um novo rim a 6 de dezembro de 2019... Sinto-me ótimo, a minha voz sente-se ótima", afirmou, cita o Page Six.

A operação fez de tal foram maravilhas que o artista garantiu que "se sente com 40 anos neste momento".

Jovialidade que é evidente também na vida profissional. Stevie Wonder acaba de anunciar duas novas canções, 'Can’t Put It in The Hands of Fate' e 'Where Is Our Love Song' - todas as receitas desta última vão ser doadas à associação sem fins lucrativos Feeding America.

