Stella McCartney é hoje em dia uma estilista de sucesso, mas garante não esquecer as suas origens.

Numa entrevista à revista TIME divulgada esta quarta-feira, a filha do ex-Beatle Paul McCartney, de 51 anos, falou sobre ser uma 'nepo-baby' e as vantagens que esse estatuto lhe trouxe.

Mas o que é um 'nepo-baby'? Nos últimos meses, a imprensa norte-americana tem utilizado um novo termo para referir os filhos ou familiares de artistas famosos, que por esse motivo tiveram um acesso privilegiado aos holofotes. São os 'nepo-babies', um termo nascido do nepotismo, ou seja, o favoritismo de que naturalmente gozam os parentes de pessoas famosas.

“Como um dos primeiros nepo-babies, tive o privilégio de escolher. Estou muito ciente da sorte que tive por ser aceite para trabalhar desta maneira desde o primeiro dia”, afirmou Stella, que aboliu das suas coleções as peles, o couro e as penas de animais, tornando-as sustentáveis.

No entanto, afirma que mesmo sendo filha do lendário Paul McCartney, enfrentou algumas dificuldades a nível laboral, principalmente no que respeita às suas convicções em manter as suas peças livres de peles de origem animal.

“Tive momentos em que fui fortemente desafiada a mudar a minha moral para o sucesso da empresa”, recordou, sobre uma ocasião em que foi incentiva a usar couro.

