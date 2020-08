Soraia e Noélia, ex-concorrentes do 'Big Brother 2020', estiveram esta sexta-feira presentes no programa 'A Tarde é Sua', da TVI, para enfrentarem o desafio do "cabaz surpresa".

Uma ocasião na qual Soraia voltou a lembrar o seu grande sonho de trabalhar em televisão.

Questionada por Mónica Jardim, que se encontra a apresentar o formato durante as férias de Fátima Lopes, sobre qual o programa no qual gostaria de começar a dar cartas, a jovem acabou por revelar que ficaria realizada caso fosse escolhida para ser repórter da nova edição do programa 'Big Brother'.

Cheia de coragem e vontade de concretizar este sonho, Soraia foi desafiada a aproveitar a ocasião para lançar um apelo a Cristina Ferreira - a diretora de entretenimento e ficção da TVI.

"Cristina Ferreira, sou uma grande, grande fã sua. Seria um prazer e um sonho enorme entrar na sua equipa. Por isso, se me quiser dar uma oportunidade, seja qual fora, a fazer o que for... pode contar comigo", disse a vencedora do 'Big Brother 2020'.

