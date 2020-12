Em 2005, Soraia Chaves estreou-se no mundo da representação com o filme 'O Crime do Padre Amaro' e, desde então, a sua vida nunca mais foi a mesma.

A atriz, hoje com 37 anos, recordou este projeto durante uma conversa com Júlia Pinheiro no seu programa na SIC.

Tendo sido esta a sua estreia, Soraia nota que na altura não estava de forma alguma preparada para o que aí vinha, admitindo que era "ingénua".

"Foi complicado saltar do anonimato para o julgamento de toda a gente. Houve muito juízo. Descobri uma sociedade ainda muito conservadora, julgadora. Eu, enquanto atriz e mulher que me sentia confortável e bem na minha própria pele. Magoou-me um pouco, porque não esperava. Senti que era uma falta de entendimento e respeito para comigo", afirmou, notando que a imprensa lhe trouxe inúmeras dificuldades.

De facto, a experiência foi de tal forma intensa que Soraia se ausentou do país: "Na altura senti a necessidade de sair de Portugal. Aproveitei para ir estudar, fazer formações, senti que precisava. O sucesso que aquilo teve acabou por afetar-me".

Por fim, Soraia ainda deixou uma nota. "O que me chocou é que a história trata de um padre que se apaixona por uma jovem que engravida e que a obriga a fazer um aborto. A questão ética ficou depositada na mulher que se despe".

