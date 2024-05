A duquesa de Edimburgo é o primeiro membro da família real britânica a visitar a Ucrânia desde que a Rússia invadiu o país em fevereiro de 2022.

A viagem de Sophie tem como objetivo "demonstrar solidariedade às mulheres, homens e crianças afetados pela guerra", segundo referiu o Palácio de Buckingham em comunicado.

A duquesa, em representação da Coroa, visitou o local onde se encontra uma vala comum na cidade de Bucha, onde as vítimas do massacre da ocupação russa foram enterradas, tendo ainda depositado flores no monumento em memória daqueles que ali perderam a vida.

Após este momento, Sophie esteve com um conjunto de crianças da associação Save Ukrain, na cidade de Irpin, e reuniu-se ainda com a primeira-dama ucraniana, Olena Zelenska.

Veja as fotografias da visita da duquesa na galeria.

Leia Também: Príncipe Eduardo e Sophie assumem lugar de Carlos em importante evento