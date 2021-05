Sónia Tavares esteve esta segunda-feira, dia 3 de maio, à conversa com Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz no programa da TVI - 'Dois às 10'. Um dos assuntos abordados pela vocalista dos The Gift foi o estado de saúde da mãe, diagnosticada com demência, sobre o qual já tinha falado numa entrevista que deu a Manuel Luís Goucha.

"A minha mãe está em Júpiter, já nem está em Marte, nem em Vénus, está em Júpiter. Está feliz e velhinha. Teve Covid, resistiu, apesar de tudo é uma pessoa resistente, está feliz no seu mundinho, acho eu", afirma, quando questionada sobre o assunto.

"Aquela pessoa não a reconheço. Aquela pessoa não pode ser a minha mãe, se fosse a minha reconhecer-me-ia ou teria qualquer coisa, uma lembrança de mim. Prefiro acreditar que esta não é a minha mãe", afirmou.

Ainda assim, a artista garante que guarda grandes memórias da progenitora tendo herdado dela o gosto pela moda vintage e cheia de glamour.

