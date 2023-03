Sónia Jesus quis partilhar com os seguidores das redes sociais uma proposta invulgar que recebeu esta quarta-feira, dia 29 de março.

Nas stories do Instagram, a ex-concorrente do 'Big Brother' mostrou um e-mail que lhe foi enviado e no qual surge um convite que consiste na gravação das suas atividades quotidianas para que as mesmas fossem, posteriormente, transformadas em episódios de um vlog.

"O que devo responder?", começou por questionar Sónia, comparando depois esta proposta à série 'Soy Georgina', de Georgina Rodríguez.

"Soy Sónia", terminou dizendo.



© Instagram/Sónia Jesus

