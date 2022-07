Sónia Jesus vive esta terça-feira, 5 de julho, um dia particularmente emotivo. Esta era a data em que a ex-concorrente do 'Big Brother' planeou casar-se com o companheiro, Vítor Soares.

O enlace foi forçadamente adiado, uma vez que Vítor se encontra detido por estar alegadamente envolvido numa rede de tráfico de droga.

Em 2021, depois de ter participado no 'Big Brother - Duplo Impacto', a jovem nortenha afirmou em declarações aos jornalistas:

"Vou casar-me no próximo ano. A 5 de julho [de 2022] faz 12 anos que eu e o Vitó estamos juntos. Quem sabe nessa data… Quero casar-me sem máscara… Já tenho o vestido e a quinta".

Grávida do terceiro filho e longe do companheiro, Sónia não deixou de assinalar a data e os 12 anos de união. Na rede social Instagram, a ex-'BB' partilhou a fotografia de uma coração desenhado na areia da praia e lembrou a data do início da relação: 5 de julho de 2010.



© Reprodução Instagram/ Sónia Jesus

Sónia e Vítor são pais de duas meninas, aguardando agora a chegada do terceiro rebento. O primeiro rapaz da família deverá nascer nos próximos meses.

