Com o marido Vítor Soares a contas com a justiça, envolvido numa operação da GNR relacionada com tráfico de droga, os últimos dias de Sónia Jesus não tem sido nada fáceis.

Num desabafo publicado nas redes sociais, a ex-concorrente do 'Big Brother' falou sobre o que está a sentir.

"Não gosto de me fazer de vítima nem tão pouco demonstrar a minha dor, mas claramente que quem me segue e acompanha a algum tempo sabe que não sou a mesma Sónia, até as minhas pessoas próximas dizem o mesmo, apesar de manter um sorriso no rosto e lutar diariamente para estar minimamente 'bem', o meu olhar não engana”, começou por dizer.

"Obviamente que carrego uma tristeza no meu olhar, mas não será eterna isso é certo. Eu deixo tudo nas mãos de Deus. E diariamente faço de tudo para fazer as minhas filhas felizes", garantiu ainda.

Sónia Jesus agradeceu ainda aos seguidores pelas "dezenas de mensagens" que recebe "diariamente".

© Instagram/Sónia Jesus

© Instagram/Sónia Jesus

