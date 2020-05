Sónia foi a concorrente preferida dos portugueses na primeira semana de 'Big brother' e não é difícil perceber o motivo. Sempre animada e bem disposta, a vendedora ambulante faz rir os espetadores com a sua maneira de ser e, claro, com as hilariantes calinadas na língua portuguesa.

Depois de se ter referido à palavra homofóbico dizendo que o amigo Hélder não é "xenofónico", Sónia voltou a cometer nova gafe.

"Se fôssemos 'clastrafóbicos', homofóbicos e racistas não estávamos aqui, mulher", disse a divertida jovem de Vila Nova de Gaia enquanto tentava animar Iury.

Reveja aqui o momento.

