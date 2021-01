Rita Ferro Rodrigues usou a sua conta de Instagram para refletir sobre as medidas que estão a ser tomadas pelo governo no que à pandemia diz respeito.

"Falhámos todos. Uns mais que outros mas todos. A pandemia só se controla com maturidade e responsabilidade individual de comportamentos e enquanto isto não for compreendido com seriedade, nada se vai alterar", nota.

Entretanto questiona em jeito de reflexão: "Ou somos todos crianças e precisamos de um pai autoritário e prepotente nos obrigue a comportar bem à força?"

"Eu não julgo os outros. Tento ter uma conduta responsável mas já falhei em algum momento - como toda a gente", confessa, apelando a todos que se faça um esforço.

"Vamos a isto, com coragem? Aquela última volta da maratona, antes de vencermos a corrida. A vacinação está a correr a bom ritmo, se fizermos a nossa parte, a coisa dá-se", completa.

