A propósito do aniversário da SIC Notícias, que esta quarta-feira completou 20 anos desde que está no ar, Rita Ferro Rodrigues recordou o seu passado como pivô da estação com um verdadeiro tesourinho.

"O estado de incredulidade em que escrevo isto. 20 anos que passaram num sopro. Eu tinha 24 na estreia do canal e parece-me que foi ontem! A SIC Notícias deu-me ferramentas profissionais que utilizo todos os dias, deu-me alguns dos meus melhores amigos, onde se inclui o Daniel Cruzeiro (pai da minha filhota), o Luís Costa Branco, o João Moleira, a Andreia vale, a Bárbara Alves da Costa, entre tantas e tantos outros", escreveu na sua página de Instagram.

"Parabéns querido canal. Espero que te estimem sempre... que te dignifiquem e cuidem porque és especial", rematou.

Espreite abaixo a memória da apresentadora.

