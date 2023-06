Solange completou 37 anos no sábado, dia 24 de junho, e assinalou a data no Instagram com várias imagens em que aparece com amigos e familiares.

Entre as imagens, podemos ver a cantora com a irmã Beyoncé em momentos únicos e raramente vistos pelo mundo.

Na legenda, Solange explicou que partilhou apenas imagens de "todas as mulheres negras que a deixam sempre de pé e lhe trazem alegria todos os dias".

"Tudo o que quero no meu aniversário é agradecer por Deus me ter escolhido para ser negra e mulher", pode ainda ler-se na mesma publicação.

Veja tudo abaixo:

