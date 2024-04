A relação entre a princesa Martha Louise da Noruega e o noivo, o xamã Durek Verret, já começou marcada por polémica e não parece que a situação vá mudar nos próximos tempos.

Quando faltam apenas alguns meses para o casamento, Verushka Urquhart, mãe do noivo, deu algumas declarações polémicas sobre o filho.

Em entrevista a um jornal norueguês, a mulher afirmou que o filho não lhe comunicou que se iria casar nem a convidou para o enlace.

Estas palavras vêm após acusar Verrett de ter feito uma "lavagem cerebral" à princesa, que lamenta não conhecer. Além disso, Verushka garante que lhe doeu muito não receber a visita do filho e da nora quando estiveram em Nova Iorque, onde reside, no Natal de 2022.

O distanciamento entre mãe e filho começou a partir das polémicas de Durek em relação à sua atividade como xamã. No início, Veruschka tinha muito orgulho dele e considerava que o filho fazia bem aos outros, mas depois, segundo a própria, Verrett começou a priorizar o dinheiro. Em entrevista, declarou ainda que não gosta do rumo que a vida profissional do filho tomou.

Além disso, Veruchka não concorda com as declarações que o xamã fez sobre o racismo que existe na sociedade norueguesa e, mais especificamente, na Casa Real. Ela acredita que foram palavras injustas e agradece aos reis Harald e Sónia por terem recebido bem o filho.

De recordar que o casamento da princesa e do xamã acontece no próximo dia 31 de agosto.

