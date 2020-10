Sofia Vergara decidiu recuar no tempo e recordar uma dos pontos altos da carreira, a ousada sessão de fotos para a revista Vanity Fair onde mostrou o seu lado mais sensual.

Entre as imagens partilhadas pela atriz e modelo encontramos um registo onde posa na banheira sem roupa, em topless, na companhia do 'cãopanheiro' e na praia com um justíssimo fato de banho.

Curioso para ver as imagens? Clique para o lado na publicação abaixo.

