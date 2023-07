Foi neste mês de julho que se tornou público o divórcio de Sofia Vergara e Joe Manganiello, após sete anos juntos. Os dois atores alegaram "diferenças irreconciliáveis" e, mais tarde, o TMZ revelou que o facto de Manganiello querer ter mais filhos e a antiga companheira não pensar da mesma forma levou à ruptura.

Agora, os dois estão focados em encontrar a melhor forma de continuarem a desfrutar da companhia de Bubbles, o cão de ambos que atualmente tem 10 anos.

De acordo com o Daily Mail, Sofia e Joe querem ambos ficar com a guarda do patudo, o que em último caso se poderá tornar numa disputa judicial.

Caso não cheguem a um entendimento, os dois atores terão de seguir para tribunal, onde o juiz decidirá quem fica com o pequeno Bubbles.

