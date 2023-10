Sofia Vergara foi 'apanhada' esta sexta-feira, 20 de outubro, num encontro com Justin Saliman, médico cirurgião ortopédico, conforme adianta o Page Six.

Os dois foram fotografados a jantar em Beverly Hills, Califórnia. Não se sabe se este era o primeiro encontro da atriz ou se já tinha visto Saliman em outras ocasiões.

Para o jantar, Vergara deslumbrou ao conjugar umas calças em veludo cor de vinho com um corpete bastante sensual que foi a 'estrela' do look.

Vale recordar que Sofia divorciou-se de Joe Manganiello no passado mês de julho, após sete anos de casamento.

