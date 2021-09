Sofia Vergara comemorou o 30.º aniversário do filho, Manolo Vergara, esta quinta-feira, 16 setembro, com uma festa animada lá por casa.

Nas redes sociais a atriz fez também questão de evidenciar a data através de uma dedicatória que deixou ao filho.

"Feliz 30.º aniversário ao melhor filho do mundo! És mais esperto do que pensas, forte do que pareces e corajoso do que acreditas! Continua com o bom trabalho, Manolo! Continua sexy! Adoro-te", escreveu a mãe orgulhosa.

Recorde-se que Manolo é fruto do anterior casamento de Sofia com Joe Gonzales (1991 - 1993).

Conforme se pode ver por esta publicação a noite foi de festa lá por casa...

