Sofia Sousa 'remou contra a maré' de apoio a Maria Botelho Moniz depois da polémica crónica publicada no jornal Correio da Manhã. A ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' decidiu, ao invés disso, recordar uma situação que ainda hoje a magoa.

Em causa estão algumas piadas proferidas por Maria Botelho Moniz numa altura em que apresentava o Curto Circuito, na SIC Radical. Nas mesmas, a comunicadora criticou duramente Sofia, palavras que a mesma considerou serem ofensivas.

Com a recente polémica, Sofia recordou o que foi dito por Maria e agora, em novas declarações, refere que ainda não expôs tudo o que sentiu - e que continua a sentir.

"Para a minha sanidade mental, que durante estes últimos dias tem sido afetada de várias formas... Não vou comentar mais sobre o assunto. Já disse o que tinha a dizer, tanto aqui no meu Instagram, como no canal do YouTube 'Trocar Uma Ideia', apesar de termos falado sobre tudo de uma forma mais 'leve'.

A verdade é que para mim chega... Sei que foi uma opção minha expor a minha revolta, expor toda esta hipocrisia... e acreditem que muita coisa ainda fica guardada... Até porque nem depois da polémica senti um verdadeiro arrependimento, de nenhuma parte. Mas cada um guarda no coração o que tem. Sei que eu não posso nem devo ser mais afetada por isto", escreveu Sofia.



© Instagram/Sofia Sousa

