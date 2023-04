Depois de Carlos Costa ter vindo a público referir que Maria Botelho Moniz teria feito "bullying" em relação a si quando era apresentadora do programa 'Curto Circuito', foi a vez de Sofia Sousa acusar a apresentadora do mesmo.

"Até queria ignorar, mas depois de tantos posts fofinhos e tanto alarido e defesa a esta pessoa… não me consegui conter", começou por declarar a antiga concorrente da 'Casa dos Segredos', que tal como Carlos Costa foi visada numa rubrica do 'Curto Circuito', na época apresentado por Maria Botelho Moniz e João Paulo Sousa, em que os dois liam textos humorísticos, escritos por outras pessoas, em que diversas figuras públicas eram arrasadas (muitas delas pelas suas características físicas).

"Num vídeo de menos de dois minutos estes dois seres foram execráveis, gozaram com o estrabismo, mesmo o Tierry não tendo, com a doença da filha da Biba Pitta e com uma bebé, a minha filha - que nem um ano tinha nesta altura", lamentou, recordando as polémicas imagens em que chega a ser insinuado que Sofia trabalharia como prostituta.

"Só me resta dizer… Maria, as palavras doem, não é? Mas não é só quando é na tua pele. Sou, sim, contra o bullying e contra as palavras do tal jornalista, mas ainda mais contra a falta de carácter e excesso de hipocrisia. Não me venham falar que era um guião, como ela me disse. Porque nem por todo o dinheiro do mundo eu diria tais coisas", referiu.

Sofia lamenta que as mesmas vozes que agora defendem Maria Botelho Moniz do texto polémico de que foi alvo não o façam sempre que ex-participantes de reality show são ofendidos em público.

"É sobre empatia, não é sobre hipocrisia nem aproveitamento. E parem de dizer que apoio o bullying feito, porque não apoio. O que o senhor jornalista disse foi feio? Foi. Se o meu post é apenas sobre isso? Não. Entendam como quiserem", reforçou.

"Maria, o meu post bonito para ti é este. Nunca vou perdoar estas palavras, já ouvi e vivi muito ódio ao longo destes anos… Mas como isto, em plena rede nacional, nunca", lamentou em seguida.

"E ao contrário de ti e muita gentinha que tem feito posts a enaltecer-te como pessoa, não sou hipócrita. Uma pessoa que gozava a toda a hora com características físicas, doenças de crianças e muito mais… Hoje está a chorar em televisão porque alguém lhe chamou robusta. Posso dizer que robusta foi das ofensas menos más que tenho tido. E mais uma vez, não sou a favor das palavras do jornalista. Mas do teu caráter, Maria, muito menos", completou.

Veja na galeria o vídeo a que se refere Sofia Sousa, transmitido na época em direto na SIC Radical.