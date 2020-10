Sofia Richie deixou de seguir Scott Disick no Instagram perante os rumores de que o 'ex' seguiu em frente com a sua vida ao lado de Bella Banos.

Informações que chegam depois de Scott ter sido 'apanhado' com Banos num encontro no Nobu Malibu, na semana passada.

Mas a jovem modelo não ficou por aqui e também deixou de seguir Kourtney Kardashian, ex-companheira de Scott e mãe dos seus filhos, Mason e Reign e Penelope.

O Page Six recorda que foi em maio que relatou que Disick e Richie se tinham separado após quase três anos de namoro. A modelo também tem sido apontada como o novo amor de Jaden Smith, embora ambos insistam que não estão a namorar. Leia Também: Filho de Will Smith reage a rumores de namoro com Sofia Richie