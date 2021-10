Sofia Ribeiro celebrou 37 anos no passado dia 2 de outubro e não deixou que a data passasse sem uma celebração com amigos. Este fim de semana, duas semanas depois do seu aniversário, reuniu um grupo de amigos no hotel H10 Duque de Loulé, em Lisboa, para soprar novamente as velas.

Os fãs puderam acompanhar a noite através de vários registos que iam sendo publicados nas suas redes sociais.

Entre os amigos de Sofia Ribeiro, encontravam-se Rúben Correia (conhecido como Rubinho), João Paulo Rodrigues e a jornalista Ana Patrícia de Carvalho. Veja as imagens na galeria.

De recordar que Sofia Ribeiro passou o seu aniversário nas Seicheles e foi durante a viagem que partilhou a primeira fotografia com o novo namorado, cuja identidade se mantem em segredo.

Leia Também: Sofia Ribeiro partilha primeira fotografia com o novo namorado