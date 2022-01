Sofia Ribeiro decidiu conversar com os seguidores através das stories da sua página de Instagram, disponibilizando-se a responder às perguntas que lhe foram colocadas.

Entre as questões, houve quem quisesse saber "o que detesta que o namorado faça".

"Não gosto de festinhas na barriga", confessou a atriz junto de uma imagem onde parece estar num carinhoso momento com o companheiro.

© Instagram

Numa outra publicação, Sofia Ribeiro revelou ainda que "em princípio entra na próxima" nova novela da TVI.

© Instagram

A nível profissional, partilhou também que "anda a trabalhar" para tentar abrir de novo o Filosofia, restaurante que se viu obrigada a fechar portas após a chegada da pandemia.

© Instagram

"Como consegues motivação para treinar?", esta foi outra das curiosidades que a atriz fez questão de responder.

"Baldo-me algumas vezes. Umas por falta de tempo, outras porque não me apetece mesmo. E não me massacro por isso. O que acontece é que quando não treino regularmente, sinto uma enorme diferença no meu estado de espírito, energia e disposição para tudo. Então a minha maior motivação é essa", destacou.

© Instagram

