Sofia Ribeiro confessou no podcast 'É Preciso Ter Lata', de Pedro Ribeiro e Rita Rugeroni já ter rejeitado um convite da SIC para trabalhar no canal.

"Na altura até ia com melhores condições para a SIC, mas a verdade é que vi as coisas pelo coração e não me arrependo", conta a atriz, que está há já 15 anos na rival TVI.

"Quis ficar no lugar onde tinham apostado em mim e onde me estavam a fazer crescer", conta, explicando que nos seus vários anos de profissão apenas recebeu uma vez um convite da SIC.

