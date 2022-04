Os últimos dias têm sido sobretudo de descanso e relaxamento para Sofia Ribeiro. A atriz teve a oportunidade de viajar até ao Senegal, destino no qual tem aproveitado para colocar o bronze em dia.

Ainda esta sexta-feira, 29 de abril, a atriz partilhou fotografias com os seguidores do Instagram nas quais posa em biquíni, tendo ficado assim evidenciadas as suas curvas.

Os elogios por parte dos admiradores não tardaram em chegar.

Leia Também: Safari e banhos de sol: Sofia Ribeiro encantada com a viagem ao Senegal